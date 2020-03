CBA weszło do fundacji Tomasza Grodzkiego Agenci CBA weszli do budynku Fundacji Pomocy Transplantologii działającej przy szpitalu Szczecin-Zdunowo. Zabezpieczyli dokumenty, by między innymi zbadać przepływy finansowe na koncie fundacji. Jednym z jej założycieli jest Tomasz Grodzki, dzisiejszy marszałek Senatu. O tym, że CBA było w budynku Fundacji Pomocy Transplantologii działającej przy szpitalu Szczecin-Zdunowo, donosi “Gazeta Polska Codziennie”. Jak czytamy, agenci zabezpieczyli dokumentację, by zbadać przepływy finansowe na koncie fundacji. Przypomnijmy, że Tomaszowi Grodzkiemu, jednemu z założycieli fundacji, byłemu lekarzowi szpitala, zarzuca się przyjmowanie łapówek w placówce. Marszałek Senatu kategorycznie temu zaprzecza. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.