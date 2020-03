Chcesz zwrócić towar w Allegro? Ten artykuł jest dla Ciebie!

No więc kupiłeś marynarkę na Allegro. Jest piękna, w angielską kratę (pewne rzeczy nigdy nie wychodzą z mody), z najlepszej wełny, w klasycznym kroju. Full hipster a jednocześnie klasyk, który wciąż będzie modny jak cię w nim będą kładli do trumny. Szkoda tylko, że rozmiarówka najwyraźniej podana była w milimetrach. Chyba nawet twoja studniówka była większa. Masz wątpliwości czy twoja siostra nie jest za szeroka w ramionach na tą marynarkę. Podobnie ma się sprawa z koszulą, co miała być do marynarki, ale okazał się być raczej plandeką do nakrywania samochodu. No i jeszcze są te spodnie, co miały być 100% bawełny, a mają większą zawartość spandexu niż kostium superbohatera. Nie wspominając już o tym, że krój mają tak niski, że chyba zaprojektowane są dla stereotypowego hydraulika, bo jak się schylisz to widać ci… Tak czy inaczej trzeba to wszystko zwrócić i odzyskać kasę. Na szczęście obok wszystkich złych wyborów zakupowych dokonałaś jednego słusznego: zamawiałaś dostawę przez InPost.

Zwroty Allegro z InPost

Dzięki dokonaniu jednego dobrego wyboru w całym morzu złych decyzji możesz teraz łatwo zwrócić zakupiony towar korzystając z usługi “zwroty allegro”. W serwisie Allegro klikasz w zakładkę “Kupione” i na stronie, która ci się otworzy znajdujesz transakcje, których część chcesz zwrócić. Klikasz w ikonkę z napisem „Szczegóły” i w opisie transakcji wybierasz opcję „Zwróć część lub całość zakupu”. Otworzy się formularz, w którym wypełniasz wszystkie dane i klikasz „Zgłoś zwrot sprzedającemu”. Pamiętaj żeby wybrać Allegro InPost jako sposób wysyłki. Będziesz mógł wygenerowanie kodu zwrotu, który dostaniesz SMSem. Za jego pomocą możesz nadać paczkę ze zwracanym towarem w paczkomacie lub Punkcie Obsługi Paczek. Jednocześnie powinieneś poinformować sprzedającego, że rozpoczęłaś zwrot paczki.

Pamiętaj, że możesz wygenerować tylko jeden kod dla zakupu towarów w ramach jednej oferty, ile byś przedmiotów nie kupił w ramach tej oferty. Innymi słowy, jeżeli otrzymałeś paczkę z pięcioma podejrzanie tanimi figurkami batmana, które okazały się być chińskimi podróbkami z zieloną pelerynką i napisem Star Wurst, to możesz wygenerować jeden kod zwrotu dla tego zakupu. Za pomocą tego kodu możesz odesłać jedną albo wszystkie figurki, ale w jednej paczce. Jeżeli zatrzymasz sobie jedną z figurek (nie oceniam), to już nie będziesz mógł jej oddać w ramach tej samej oferty “zwrot Allegro”.

Po załatwieniu formalności on-line przygotuj do zwrotu paczki z przedmiotami, które chcesz oddać. Adres zwrotny nie będzie Ci potrzebny, wystarczy kod który otrzymałeś w wiadomości SMS żeby dokonać zwrotu paczki. Jeżeli zwracaną przesyłką jest Allegro miniKurier24 InPost to będzie musiał pójść z paczką i kodem zwrotu do Punktu Obsługi Klienta InPost, a jeżeli chodzi o zwrot Allegro Kurier24 InPost i waga paczki nie przekracza 25 kg to będziesz mógł zwrot paczki załatwić z dowolnego Paczkomatu (o ile jej wymiary na to pozwalają, tzn. jest na tyle mała żeby zmieściła się w skrytce paczkomatu) .

Ważne żeby pamiętać daty: masz 14 dni na rozpoczęcie procedury zwrotu paczki (czyli kliknięcie przycisku „Zwrot”) od momentu kiedy odbierzesz przesyłkę. Następnie będziesz miał kolejne 14 dni na faktyczny zwrot paczki.