Chiny bez nowych zachorowań, więcej przypadków koronawirusa w Korei i Japonii Trzecią z rzędu dobę w Chinach nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem. Natomiast w Korei Południowej znów wzrosła liczba nowych zakażeń koronawirusem. W ostatniej dobie zanotowano 147 kolejnych przypadków infekcji. Zmarło osiem osób. W Chinach nie odnotowano lokalnych transmisji choroby, ale pojawiło się 41 nowych przypadków pochodzących z zagranicy. Dzień wcześniej takich przypadków było o dwa mniej, a w sumie od początku epidemii jest ich 269. Przyrost “zaimportowanych” przypadków koronawirusa w Chinach może wynikać z powrotu do kraju studentów uczęszczających na zamykane w Europie i USA uczelnie – podaje Reuters. W sumie w Chinach kontynentalnych koronawirusem zaraziło się 81 008 osób, z których ponad 71 tysięcy powróciło do zdrowia. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o siedem do 3 tys, 255. Wszystkie nowe przypadki zgonów miały miejsce w centralnej prowincji Hubei, gdzie pod koniec zeszłego roku wybuchła epidemia koronawirusa. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

