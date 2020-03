Chiny: Po trzech dniach spadków liczba zakażonych znowu rośnie Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała dziś, że po trzech spadkowych dniach dobowa liczba zakażeń w Chinach znowu zaczęła rosnąć. W środę potwierdzono 139 nowych przypadków zakażeń w stosunku do 114 przypadków zarejestrowanych we wtorek. Całkowita liczba zakażonych koronawirusem w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 80 409. Poinformowano o 31 zgonach z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby, o 7 mniej niż we wtorek. Zauważona w czwartek tendencja wzrostowa zakażeń wiąże się z ich nagłym wzrostem w mieście Wuhan, gdzie w ciągu ostatnich siedmiu dni notowano dwucyfrowy wynik, co dzień to niższy. W mieście zarejestrowano w środę 131 zakażeń w stosunku do 114 zakażeń we wtorek. Dla porównania: w całej ponad 60-milionowej prowincji Hubei, bez miasta Wuhan, wyłapano w środę tylko 3 przypadki zakażeń. W innych częściach Chin do czwartku rano potwierdzono 5 nowych zakażeń. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

