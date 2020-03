Chiny. W ciągu ostatniej doby zanotowano zero zakażeń koronawirusem. Koronawirus pustoszy Europę zachodnią, a z kolei w Chinach sytuacja znacznie się poprawiła. Władze w Pekinie informują, że z ponad 80 tysięcy zakażonych, zdecydowana większość wróciła już do zdrowia. Chińskie media informowały w czwartek, że w ciągu doby nie odnotowano nowych zakażeń koronawirusem. 24 godziny później komunikat jest identyczny. Oznacza to, że od dwóch dni sytuacja wygląda lepiej, niż kiedykolwiek od początku epidemii. Państwowa Komisja Zdrowia podkreśliła też, że z grupy 80 967 zakażonych, ponad 71 tysięcy wróciło już do zdrowia. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

