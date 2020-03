Ciąg dalszy: jakie zmiany wprowadza rząd Kanady w sprawach imigracyjnych?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Rząd kontynuuje monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Na bieżąco wprowadzane są zmiany i modyfikacje, które są aktualizowane na podstawie najnowszych informacji, w miarę jak sytuacja się zmienia tak dla obywateli Kanady i dla stałych mieszkańców Kanady, jak również dla osób przebywających w Kanadzie tymczasowo, a także tych osób, które starają się o pobyt stały w Kanadzie, a które zostały dotknięte zakłóceniami spowodowanymi przez COVID-19.

Ponieważ pandemia wciąż się rozprzestrzenia, Ministerstwo Imigracji Kanady bardzo często uaktualnia ważne informacje w miarę rozwoju sytuacji i w miarę podejmowania nowych decyzji i wprowadzania zmian. Sytuacja ciągle zmienia się praktycznie z minuty na minutę, warto więc śledzić wprowadzane zmiany i… uzbroić się w cierpliwość. Nie na wszystkie pytania od razu można uzyskać odpowiedź. Ciągle jesteśmy wszyscy – rządy wszystkich krajów i my, zwykli ludzie – zaskakiwani rozwijającą się sytuacją. Radzę korzystać z linków podanych w tym artykule, jak i w poprzednich – informacje tam zawarte aktualizowane są w miarę rozwoju sytuacji. Również zapraszam do kontaktu ze mną: najlepiej poprzez e-mail, ale również odpowiadam na telefony i zostawione wiadomości. E-mail jest wciąż najlepszym sposobem, obiecuję w miarę możliwości odpisać jak najszybciej.

• IEC – International Experience Canada: podobnie jak tydzień temu:

– Jeżeli aplikacja jest w toku, dane biometryczne zostały złożone i tylko czeka się na decyzję: Radzę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ od 6 marca zauważyłam, że nie wydano więcej decyzji. Co tydzień podawane były informacje na temat liczby wydanych zaproszeń, ile jest jeszcze miejsc, ilu kandydatów w puli. Ostatnia aktualizacja nastąpiła w piątek 13 marca, jednakże dane tego dnia nie różnią się od tych z 6 marca. Już teraz można przyjechać do Kanady jeżeli ktoś jest w posiadaniu prawa do pracy (Work Permit) – pytanie jest czy warto? Każdy powinien sam sobie zadać to pytanie i na nie odpowiedzieć. Po przylocie do Kanady trzeba (jest to obowiązkowe) – być w izolacji przez 14 dni. Czy warto? Czy warto narażać innych? Czy będzie łatwo znaleźć mieszkanie, pracę? Nie sądzę. Jeżeli decyzja jeszcze nie została podjęta – trzeba czekać. Na pewno w pewnym momencie wszyscy będą mieli okazję skorzystać z programu jak tylko zmieni się sytuacja. Nawet jeżeli ktoś otrzymał aprobatę przed wybuchem pandemii – jest to oczywiste, że w wielu przypadkach nie ma sensu, aby rozpoczynać rok w Kanadzie – większość gospodarki stoi, zastopowana pandemią.

– Jeżeli aplikacja jest zaaprobowana i osoba posiada już decyzję: w ubiegłym tyogdniu pisałam, że osoby będące w Kanadzie mogą udać się na granicę w celu wydrukowania prawa do pracy. Z najnowszych informacji wynika, że jednak tak nie jest – nie można jechać na granicę po wydrukowanie prawa do pracy. Ma to sens – po co aktywować 1-roczny program w momencie pandemii, w czasie zastoju… Czy nie lepiej poczekać i jak sytuacja się uspokoi – wtedy zacząć swój rok w Knaadzie?

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/visitors-foreign-workers-students.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-special-measures.html

Ministerstwo Imigracji będzie honorować uprzednio wydane aprobaty, proszę się nie obawiać, że stracona będzie szansa na przyjazd do Kanady.

• Sponsorowanie rodziców/dziadków: Niestety, ale tak bardzo oczekiwany program, który wywołał tyle kontrowersji przez ostatnie wiele lat, a który miał być zmodyfikowany i ogłoszony przed 1 kwietnia 2020 – ze względu na pandemię został całkowicie wstrzymany do odwołania. Termin owarcia i wszystkie szczegóły zostaną podane jak tylko sytuacja z COVID-19 się zmieni. Jednocześnie Ministerstwo Imigracji zapewnia, że nie będzie opóźnień w rozpatrywaniu podań sponsorskich już w toku.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/parents-grandparents-covid-update.html?fbclid=IwAR2zO2F1MLLyV5PSebHyH8qi0U-pxW4oT8uWvFF6neJey4WJB6UADDVE7bM

• Usuwania z Kanady – zostały wstrzymane aż do czasu, kiedy sytuacja z pandemią się ustabilizuje. Jendocześnie proszę pamiętać, aby dokładnie stosować się do zaleceń, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, że czeka na usunięcie z Kanady. Każda sytuacja jest inna i tak jest traktowana.

• Osoby przebywające w Kanadzie jako turysta, student i pracownik, które to osoby nie są w stanie opuścić Kanadę z powodu COVID-19: takie osoby powinny przedłużyć swój pobyt, jeżeli ich obecny status w Kanadzie jest jeszcze ważny, lub odnowić swój status jeżeli ich status wygasł w ciągu ostatnich nie więcej niż 90 dni, lub złożyć podanie o tzw. pozwolenie ministerialne, jeżeli status wygasł ponad 90 dni temu.

• Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników na podstawie oferty pracy LMIA: Jeżeli pracownik przyjechał do Kanady i musi być w izolacji przez 14 dni (a każdy przyjezdny musi) – pracodawca musi mu płacić od momentu wjazdu do Kanady, wliczając w to 14 dni izolacji. Minimum wynosi 30 godzin/tydzień ze stawką dokładnie taką, na jaką nastąpiła zgoda w LMIA. Instrukcje dla pracodawców zatrudniających pracowników są takie same jak dla tych zatrudniających stałych miekszańców i obywateli Kanady – ale pracodawca ma więcej obowiązków w związku z tym, że pracownik zagraniczny jest obcokrajowcem. Radzę bardzo dokładnie zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej Service Canada.

Warto zaglądać często na stronę internetową kanadyjskiego Immigration – ukazują się tam najnowsze obwieszczenia w miarę rozwoju sytuacji.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/novel-coronavirus-special-measures.html

Bardzo pomocny link o ciągle zmieniającej się sytuacji jest tutaj:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.

