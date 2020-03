Co jest odwołane i zamknięte w Kanadzie i na świecie Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ••• Oto informacje o tym jakie imprezy i wydarzenia zostały odwołane: Z ostatniej chwili: Iza Gmin parlamentu kanadyjskiego wstrzymała obrady. Ogłoszenie budżetu federalnego zostało opóźnione. Szkoły, uczelnie wyższe i uniwersytety: • Szkoły publiczne w Ontario (finansowane przez rząd z pieniędzy podatników, a więc także katolickie) pozostaną zamknięte przez dwa tygodnie po marcowej przerwie. Nauka zostać ma wznowiona 5 kwietnia.

• Western University odwołał wszystkie zajęcia od piątku do 17 marca. Od 18 marca zajęcia będą odbywać się online do końca semestru Toronto: • Parada Dnia Świętego Patryka.

• Konferencja techniczna Collision 2020 – odbędzie się online.

• Konferencja Shopify Unite.

• Koncert Pearl Jam.

• National Home Show – The Big One.

• Canada Blooms.

• Green Living Show. Kanada: • Nagrody Junos w Saskatoon.

• Konferencja premierów prowincji i terytoriów odbędzie się przez telefon.

Canadian Screen Awards.

• Zgromadzenie biskupów katolickich Quebecu odwołuje wszystkie msze sobotnie i niedzielne do odwołania.

• Biblioteki, areny i baseny zostaną zamknięte w Montrealu. Sport – świat sportu praktycznie całkowicie został sparaliżowany: • NHL zawiesił sezon 2019-20, co ma wpływ na siedem kanadyjskich drużyn w Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawie i Montrealu.

• Major League Soccer zawiesiła sezon na 30 dni, co ma wpływ na drużyny w Toronto, Montrealu i Vancouver.

• NBA zawiesiło sezon, co ma wpływ na drużynę mistrzów Toronto Raptors. Zawodnicy Raptors, trenerzy i personel poddani zostaną izolacji po meczu w Utah.

• Trzy główne ligi juniorów Canadian Hockey League – Ontario Hockey League, Quebec Major Junior Hockey League i Western Hockey League – zawiesiły mecze.

• Marcowy turniej NCAA March Maddness.

• Major League Rugby zawiesił sezon, wpływając na zespół w Toronto.

• Hokejowe Mistrzostwa Świata Kobiet, które miały się odbyć w dniach 31 marca – 10 kwietnia w Halifax i Truro, N.S.

• Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym.

• Mistrzostwa Świata w Curlingu Kobiet w dniach 14–22 marca w Prince George, B.C., zostały odwołane.

• Narciarskie biegi narciarskie w dniach 20 22 marca w Canmore w Alta.

• Kanadyjskie mistrzostwa narciarstwa biegowego w dniach 25 marca – 2 kwietnia w Vernon, BC.

• Arktyczne Zimowe Igrzyska w dniach 15–21 marca w Whitehorse.

• Finały Alpine Ski NorAm w dniach 17–24 marca oraz mistrzostwa Kanady w Panorama Mountain Resort, B.C. Na świecie: • Disneyland w Kalifornii zostanie zamknięty 14 marca i pozostanie zamknięty do końca miesiąca.

• Disneyworld na Florydzie zostanie zamknięty 15 marca i pozostanie zamknięty do końca miesiąca.

• Disneyland w Paryżu zostanie zamknięty 15 marca i pozostanie zamknięty do końca miesiąca.

• Festiwale muzyczne Coachella i Stagecoach zostały przełożone z kwietnia na październik.

• Wszystkie spektakle i musicale na Broadwayu w Nowym Jorku zostały odwołane (do odwołania). Dodatkowe: Wstrzymano wybieranie przysięgłych w sądach w Ontario.

