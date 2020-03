Co rząd Ontario zrobi dla ludzi? Rząd Ontario zapowiedział w środę pakiet o wartości 17 miliardów dolarów, aby wesprzeć prowincję w obliczu wybuchu pandemii COVID-19, w tym środki na wspomożenie sektora opieki zdrowotnej, bezpośrednie płatności na rzecz rodziców i ulgi podatkowe dla firm. Ontario’s Action Plan: Responding to COVID-19 Minister finansów Rod Phillips powiedział, że rząd jest przekonany, że każdy dolar zainwestowany w plan ratujący życie lub pracę to dobrze wydany dolar. „COVID-19 jest nadzwyczajnym zagrożeniem dla zdrowia i gospodarki Ontario – największym, z jakim mieliśmy do czynienia w moim życiu – i wymaga nadzwyczajnej reakcji ze strony wszystkich szczebli rządu i społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ wszyscy jesteśmy w tym razem”, powiedział. Zwiększenie wydatków obejmuje 1 miliard dolarów na nieprzewidziane wydatki COVID-19, prawie 1 miliard dolarów więcej dla szpitali oraz na dodatkowe środki ochrony osobistej dla pracowników pierwszej linii. Środki obejmują również jednorazową wypłatę dla rodziców w wysokości 200 dol. na dziecko w wieku do 12 lat (oraz 250 dol. dla dzieci o specjalnych potrzebach, w tym dzieci zapisanych do szkół prywatnych), podwojenie świadczeń dla emerytów o niskich dochodach i zawieszenie spłat kredytów studenckich na sześć miesięcy. Plan obejmuje 7 miliardów dol. na nowe wydatki, jak i 10 miliardów dol. wynikących z odroczenia płatności podatków i innych opłat. Takie działania przyczynią się do poważnego ciosu w finansową sytuackę Ontario, zwiększając deficyt z 9 mld dol. do 20,5 mld dol. na rok finansowy 2020–21 – jest to poziom niespotykany od czasu recesji w 2008 r. Ponad 3 miliardy dolarów środków przeznaczono na opiekę zdrowotną. Oprócz funduszu COVID-19 i zwiększenia wydatków na szpital – w tym pieniędzy na 1000 łóżek opieki ostrej i 500 łóżek opieki krytycznej – plan obejmuje 243 miliony dolarów na zwiększenie zdolności w sektorze opieki długoterminowej, 160 milionów dolarów na zdrowie publiczne i 75 dolarów milion na więcej osobistego wyposażenia ochronnego i środków medycznych. „Są pewne chwile, które definiują pokolenie. COVID-19 to jeden z takich momentów ”- powiedział Phillips, przedstawiając w środę nadzwyczajną roczną prognozę fiskalną. Rodzice będą mogli otrzymać 200 dol., co ma im pomóc zrekompensować koszty zamknięcia szkół i przedszkoli w prowincji – w sumie kosztować to będzie prowincję 337 milionów dol. Płatności z Guaranteed Annual Income System dla seniorów o niskich dochodach będą podwojone przez sześć miesięcy. Więcej osób będzie się kwalifikowało na Low-income Energy Assistance Program, a dodatkowe 9 milionów dolarów zostanie przeznaczone na obniżenie rachunków za energię. Osoby spłacające pożyczki studenckie otrzymają sześciomiesięczną przerwę w spłatach pożyczek w ramach programu Ontario Student Assistance Program, bez dodatkowych odsetek. Społeczności rdzenne otrzymają dodatkowe 26 milionów dolarów na opiekę zdrowotną i pomoc. Prowincja tymczasowo zwiększy ulgi podatkowe Employer Health Tax dla 57 000 pracodawców, co będzie ją kosztowało 355 milionów dolarów. Lider NPR Andrea Horwath powiedziała, że ​​ma nadzieję, że plan pójdzie dalej i zapewni więcej pomocy finansowej osobom, które borykają się z problemami. „Ludzie widzą, że ich dochody drastycznie zmniejszają się lub całkowicie znikają” – powiedziała. „Ludzie potrzebują teraz pomocy. ” Phillips pierwotnie planował przedstawić pełny budżet w środę, ale zamiast tego przedstawił roczną prognozę budżetową w świetle wpływu globalnej pandemii na gospodarkę. Pełny budżet zostanie przedłożony do 15 listopada. Stało się tak, gdy prowincja zgłosiła w środę 100 nowych przypadków COVID-19, co zwiększyło łączną liczbę w prowincji do 688 (licza ta zawiera pięć nowych zgonów i co najmniej pięć osób hospitalizowanych, w tym kobietę w wieku 20 lat). Plan ekonomiczny zawiera niezwykle wysoki poziom rezerw i nieprzewidzianych wydatków w celu przeciwdziałania przyszłym wstrząsom, w tym 1-miliardowy fundusz rezerwowy COVID-19, 1,3-miliardowy fundusz rezerwowy oraz coś, co Phillips nazywa „bezprecedensową” rezerwą 2,5 miliarda dolarów. Ontario prognozuje zerowy wzrost realnego PKB w 2020 r., wskaźnik zadłużenia netto do PKB na poziomie 41,7% w latach 2020–21 – wzrost z 39,9% – oraz gwałtowny wzrost zadłużenia netto z 355 mld dol. do prawie 380 mld dol. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.