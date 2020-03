COVID-19 i Immigration – jakie zmiany wprowadza rząd Kanady (cz. 3) Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella” Rząd kontynuuje monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Na bieżąco są wprowadzane zmiany i modyfikacje, które są aktualizowane na podstawie najnowszych informacji, w miarę jak sytuacja się zmienia tak dla obywateli jak i dla stałych mieszkańców Kanady, oraz dla osób przebywających w Kanadzie tymczasowo, a także tych osób, które starają się o pobyt stały w Kanadzie, a które zostały dotknięte zakłóceniami spowodowanymi przez COVID-19. W piątek 20 marca 2020 uczestniczyłam w telekonferencji z Ministerstwem Imigracji Kanady, gdzie mieliśmy okazję zadać najbardziej palące pytania. Ze względu na obecną sytuację – kryzys rozwija się i sytuacja zmienia się z minuty na minutę – nie na wszystkie pytania departament imigracyjny mógł dać odpowiedzi. Musimy sobie zdawać sprawę, że tak jak my wszyscy zostaliśmy zaskoczeni, tak samo rząd i wszystkie jego resorty. Na bieżąco podejmowane są decyzje, w miarę rozwoju sytuacji, a i te podjęte decyzje nie są zapisane w kamieniu i mogą się zmienić. Na wiele pytań odpowiedziałam w poprzednim tygodniu i podałam linki – proszę z nich korzystać, aby przeczytać najnowsze informacje, które są uzupełniane w miarę rozwoju sytuacji. Również odpowiadam na majle i na telefony, aczkolwiek lepiej jest wysłać mejl, ponieważ nie każdy telefon jestem w stanie odebrać lub oddzwonić na każdą zostawioną wiadomość na czas. E-mail jest najlepszym sposobem, obiecuję w miarę możliwości odpisać jak najszybciej. IEC – International Experience Canada. – Jeżeli aplikacja jest w toku, dane biometryczne zostały złożone i tylko czeka się na decyzję: radzę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ od 6 marca zauważyłam, że nie wydano więcej decyzji. Co tydzień podawane były informacje na temat ilości wydanych zaproszeń, ile jest jeszcze miejsc, ilu kandydatów w puli. Ostatnia aktualizacja nastąpiła w piątek 13 marca, jednak dane tego dnia nie różnią się od tych z 6 marca. – Jeżeli aplikacja jest zaaprobowana i osoba ma już decyzję: osoby będące w Kanadzie mogą udać się na granicę w celu wydrukowania prawa do pracy, natomiast osoby poza Kanadą mają 1 rok, aby przyjechać do Kanady, ale nie teraz, ponieważ granice są zamknięte. Na pewno będą wpuszczani pracownicy do sektoru rolniczego. W tej chwili, w momencie pisania tego artykułu (22 marca 2020), osoby, które nie mają męża współmałżonka/dzieci w Kanadzie, nie mogą tu przyjechać. Radzę śledzić informacje na bieżąco uzupełniane: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-special-measures.html W przypadkach, kiedy osoby otrzymały aprobatę, ale właśnie będzie mijał 1 rok kiedy musiały wjechać do Kanady, a teraz nie mogą przyjechać, trzeba jak powiadomić Ministerstwo Imigracji Kanady i wyjaśniając dlaczego nie mogli Państwo przyjechać do Kanady wysyłając tzw. webform: https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp Ministerstwo Imigracji będzie honorować uprzednio wydane aprobaty, proszę się nie obawiać, że stracona będzie szansa na przyjazd do Kanady. Biometrics: wszystkie punkty oddawania danych biometrycznych są zamknięte do odwołania, nie będzie niekorzystnych reperkusji w związku z niedotrzymaniem terminów. Jak punkty zostaną otwarte – nie będzie potrzeby otrzymania nowego listu-wezwania na zrobienie biometrics. Paszporty kanadyjskie – nie będą wydawane do odwołania. Jeżeli ktoś jednak musi pilnie podróżować, proszę dzwonić pod numer 1-800-567-6868. Trzeba spełniać kryteria! Więcej na ten temat tutaj: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-passports.html Podania o prawo pobytu stałego – sponsorstwa: podania w toku nie będą dostawały odmowy ze względu na niezrobienie na czas danych biometrycznych czy niedostarczenie świadectw o niekaralności – w tej sytuacji wprowadzone zostało automatyczne przedłużenie terminu o 90 dni, który to termin będzie weryfikowany w miarę rozwoju sytuacji (zobaczymy, co się wydarzy). W ubiegłym tygodniu przez kilka dni był problem z dostarczaniem aplikacji do biur imigracyjnych w Missisaudze oraz w Sydney – trwało to parę dni i wywołało panikę, ale już jest wszystko w porządku i aplikacje są przyjmowane i ich otrzymanie przez Immigration Canada jest podpisywane w recepcji. Podania o pobyt stały w systemie EE – Express Entry: również są przyjmowane bez zmian. Wciąż obowiązuje termin złożenia podania w ciągu 60 dni, jednakże jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie otrzymać świadectw o niekaralności lub wykonać badań medycznych – takie wnioski nie będą odrzucane, lecz trzeba złożyć list wyjaśniający i wtedy dosłać brakujące dokumenty jak tylko będzie to możliwe. Osoby przebywające w Kanadzie jako turysta, student i pracownik, które to osoby nie są w stanie opuścić Kanady z powodu COVID-19: takie osoby powinny przedłużyć swój pobyt, jeżeli ich obecny status w Kanadzie jest jeszcze ważny, lub odnowić swój status jeżeli ich status wygasł w ciągu ostatnich nie więcej niż 90 dni, lub złożyć podanie o tzw. pozwolenie ministerialne, jeżeli status wygasł ponad 90 dni temu. OHIP – rząd Ontario wydał oświadczenie, że osoby posiadające OHIP dalej będą miały ważną opiekę medyczną, bez względu na to, czy ich karta jest ważna, czy nie. Zwolnienia pracowników tymczasowych – otrzymuję MNÓSTWO telefonów oraz e-maili od zaniepokojonych osób przebywających w Kanadzie na podstawie prawa do pracy (Work Permit). Czy mogą starać się o świadczenia? Jak najbardziej! Według prawa w Kanadzie przysługują im takie same świadczenia jak Kanadyjczykom czy stałym mieszkańcom. Czy wpłynie to negatywnie na ich szanse na pobyt stały? Oczywiście, że nie! IRB zamknęło swoje podwoje – do odwołania nie odbywają się sprawy apelacyjne, sprawy o zwolnienie z aresztu imigracyjnego (oprócz wyjątkowych przypadków, a te prowadzone są przez telefon lub video) Odwołanych do domu zostało wielu pracowników ambasad – na pewno powstaną kolejki w rozpatrywaniu spraw imigracyjnych o pobyt stały, jednakże nie powinny spowodować załamania się systemu imigracyjnego, ponieważ wiele z takich spraw i tak rozpatrywanych jest całkowicie online. Jeszcze jest za wcześnie, aby wydawać prognozy. Co ja radzę? Radzę kontunuować swoje plany. https://nationalpost.com/news/canada/border-closure-and-talking-to-kids-about-covid-19-in-the-news-for-march-19?fbclid=IwAR0X17TzrFX-NpchTQOZsM47Drk_wOA4OjCZa8pM46oJcPGudRyc5IJD784 Warto zaglądać często na stronę internetową kanadyjskiego Immigration – ukazują się tam najnowsze obwieszczenia wydawane w miarę rozwoju sytuacji. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/novel-coronavirus-special-measures.html Bardzo pomocny link na temat ciągle zmieniającej się sytuacji jest tutaj: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html Izabela Kowalewska Konsultant Imigracyjny Inne artykuły o COVID-19 Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów. Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Isabella Kowalewski IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.