COVID-19 – jak to wpływa na kanadyjską imigrację oraz podróże do i z Kanady (cz. 2) Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella” Część 2: COVID-19 (koronavirus) – jakie zmiany wprowadził i wprowadza rząd Kanady w sprawach imigracyjnych? Część 1 Rząd kontynuuje monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Na bieżąco są wprowadzane zmiany i modyfikacje, które są aktualizowane na podstawie najnowszych informacji, w miarę jak sytuacja się zmienia tak dla obywateli Kanady i dla stałych mieszkańców Kanady, jak i dla osób przebywających w Kanadzie tymczasowo oraz tych osób, które starają się o pobyt stały w Kanadzie, a które zostały dotknięte zakłóceniami spowodowanymi przez COVID-19. Co robić jeżeli osoba została zaaprobowana i ma już wizę pobytu stałego, ale nie może przyjechać do Kanady zanim wiza wygaśnie lub wiza właśnie wygasła? W takich przypadkach trzeba jak najszybciej powiadomić ministerstwo imigracji Kanady i wyjaśniając dlaczego nie mogli Państwo przyjechać do Kanady wysyłając tzw. webform: https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp • Wnioskodawcy o obywatelstwo Kanady: wszystkie ceremonie nadania obywatelstwa kanadyjskiego, egzaminy na obywatelstwo, wywiady (przesłuchania) – zostały zawieszone do odwołania • Stali mieszkańcy Kanady, którzy przebywają poza granicami Kanady i nie mogą tu powrócić na czas: dodatkowe dni spędzone z tego powodu poza granicami Kanady nie będą się liczyć jako dni spędzone nie w Kanadzie. • Podania o wizy tymczasowe (np. prawo do pracy, wiza studencka): podania w toku nie będą dostawały odmowy ze względu na niezrobienie na czas danych biometrycznych czy niedostarczenie świadectw o niekaralności – w tej sytuacji wprowadzone zostało automatyczne przedłużenie terminu o 90 dni • Podania o pobyt stały w systemie EE – Express Entry: wciąż obowiązuje termin złożenia podania w ciągu 60 dni, jednakże jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie otrzymać świadectwa o niekaralności lub wykonać badań medycznych – takie wnioski nie będą odrzucane, lecz trzeba złożyć list wyjaśniający i dosłać brakujące dokumenty jak tylko będzie to możliwe • Osoby przebywające w Kanadzie jako turyści, studenci i pracownicy, które nie są w stanie opuścić Kanady z powodu COVID-19: takie osoby powinny przedłużyć swój pobyt, jeżeli ich obecny status w Kanadzie jest jeszcze ważny, lub odnowić swój status jeżeli ich status wygasł w ciągu nie więcej niż ostanie 90 dni, lub złożyć podanie o tzw. pozwolenie ministerialne, jeżeli status wygasł ponad 90 dni temu. Radzę zaglądać często na stronę internetową kanadyjskiego Immigration – ukazują się tam najnowsze obwieszczenia w miarę rozwoju sytuacji. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/novel-coronavirus-special-measures.html Bardzo pomocny link odnośnie ciągle zmieniającej się sytuacji jest tutaj: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html Izabela Kowalewska Konsultant Imigracyjny Inne artykuły o COVID-19 Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów. Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Isabella Kowalewski IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Search

