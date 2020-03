COVID-19 to już pandemia, wirus a edukacja, liczby ofiar oraz inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (11 marca) W kolejnych artykułach CODZIENNIE podawać będziemy najnowsze informacje o COVID-19. Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ________________________________________ Oto najnowsze dane z dnia 11 marca: WHO oceniło w środę, że COVID-19 należy uznać za pandemię. ONTARIO • 6 nowych przypadków w Ontario od wczoraj. Razem obecnie 42, z których 5 wyleczono: Kanadyjczyk objęty kwarantanną w bazie wojskowej Ontario po opuszczeniu skażonego statku wycieczkowego w Kalifornii miał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19.

Wśród zgłoszonych nowych przypadków jest 32-letnia kobieta, lekarz z Juravinski Cancer Centre w Hamilton, która wróciła z podróży do Stanów Zjednoczonych 9 marca. Hamilton Health Sciences podaje, że kobieta pracowała w ośrodku, po południu wróciła i zajmowala się pacjentami oraz kontaktowała się z kolegami i personelem.

Kolejnym nowym przypadkiem jest mężczyzna po trzydziestce, który mieszka w Toronto i który również wrócił z podróży do Stanów Zjednoczonych.

Innym potwierdzonym przypadkiem jest kobieta w wieku 30 lat w regionie York, która niedawno podróżowała do Egiptu.

Potwierdzono zakażenie u mężczyzny po czterdziestce w Ottawie, który niedawno podróżował do Austrii.

Potwierdzono, że kobieta z Toronto po czterdziestce to najnowszy przypadek zakażenia. Kobeta zgłosiła się do szpitala St. Joseph’ po niedawnym powrocie ze Stanów Zjednoczonych.

We wtorek późnym wieczorem u mężczyzny z Sudbury, który ostatnio uczestniczył w konferencji w Toronto, również stwierdzono obecność wirusa. • Laurentian University jako pierwsza uczelnia w Ontario zawiesił zajęcia z powodu problemów z COVID-19. • Minister edukacji Ontario Stephen Lecce ma rozmawiać z ministrami edukacji z całej Kanady po tym, jak Nowy Brunszwik ogłosił, że wszyscy uczniowie, którzy opuszczą kraj podczas marcowej przerwy, powinni trzymać się z daleka od szkół. KANADA • Łącznie w Kanadzie są 103 (o 10 więcej niż wczoraj) potwierdzonych przypadków koronawirusa – 42 w Ontario (wczoraj 36). ŚWIAT • Cztery nowe kraje / terytoria / obszary (Boliwia, Jamajka, Burkina Faso i Demokratyczna Republika Konga) zgłosiły przypadki COVID-19 w ciągu ostatnich 24 godzin. ••• Podróże zagraniczne Ostrzeżenia rządu Kanady dotyczące podróży zagranicznych – tutaj wymienione są wszystkie kraje świata i zalecane środki ostrożności ze względu na aktualny stopień zagrożenia. Rząd Kanady zdecydowanie odradza podróże na rejsy statkami turystycznymi. ••• Na świecie Godzina 22.16: Liczba zgonów o 368 większa niż wczoraj. POPRZEDNIE CODZIENNE RELACJE: 10 marca 9 marca 8 marca Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

