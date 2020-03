Cuda ogłaszają! PiS dziękuje Niemcom za pomoc w kryzysie epidemicznym. Koronawirus potrafi zmieniać naprawdę wiele. Ministerstwo Spraw Zagranicznych właśnie podziękowało niemieckim organizacjom publicznym za pomoc Polakom oczekującym na przekroczenie granicy. Dotąd sąsiedzi zza Odry nie byli przez rząd PiS tak ciepło traktowani. Polacy przekraczający granice muszą czekać na przejściach granicznych nawet 19 godzin. Wszystko z powodu rozwoju epidemii koronawirusa. Jak się okazało, pomocy udzielili Polakom Niemiecki Czerwony Krzyż i Federalna Agencja Pomocy Technicznej i właśnie za to podziękowało polskie MSZ. “Dziękujemy Niemieckiemu Czerwonemu Krzyżowi i Federalnej Agencji Pomocy Technicznej za pomoc udzieloną wczoraj Polakom oczekującym na przekroczenie granicy” – napisał resort spraw zagranicznych na Twitterze. Jak wyjaśniono, chodziło o ciepłe napoje i przekąski, a także udzielenie Polakom pomocy medycznej. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

