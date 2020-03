Czarna doba we Włoszech. To tam zmarło dziś najwięcej ludzi na świecie. Do poniedziałku wieczorem na świecie wykryto aż 770 165 przypadków zakażenia koronawirusem. Nie żyje 36 938 osób, a 160 243 wyzdrowiało. Oto bilans zachorowań na godzinę 21 z dnia 30 marca w USA, Włoszech, Hiszpanii, Chinach, Niemczech, Francji, Iranie i Wielkiej Brytanii. W USA z powodu koronawirusa zmarło w ciągu ostatniej doby 287 osób. Ofiar śmiertelnych w tym kraju jest łącznie 2 870. Najgorsza sytuacja nadal jest w stanie Nowy Jork, gdzie liczba zgonów osób zakażonych SARS-CoV-2 przekroczyła już tysiąc. To była ciężka doba we Włoszech – zmarło tam aż 821 osób. Łącznie na COVID-19 zmarło na Półwyspie Apenińskim 11 591 ludzi. Włoski rząd postanowił podnieść grzywny dla osób, które nie zastosują się do panujących obostrzeń. Każdy przyłapany na opuszczeniu domu bez uzasadnionego powodu będzie teraz musiał liczyć się z karami pieniężnymi w wysokości od 400 do 3000 euro. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

