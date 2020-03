Czarne scenariusze rozwoju pandemii covid-19 Nasze dni są policzone – przez statystyków – mawiał Stanisław Jerzy Lec. Imperial College London przedstawił wyniki symulacji na podstawie modeli matematycznych bazujących na danych z dotychczasowego przebiegu pandemii w Chinach, we Włoszech i Hiszpanii. W jednym z najczarniejszych scenariuszy koronawirus może doprowadzić do zgonu prawie pół miliona Brytyjczyków i 2,2 mln Amerykanów. Już w połowie kwietnia w obu krajach zabrakłoby łóżek dla pacjentów z SARS-CoV-2. Teoretycznie świat mógłby już nigdy nie powrócić do takiej sytuacji, jak sprzed pandemii covid-19. Na szczęście to tylko teoria, która może się w ogóle nie ziścić… – Świat stoi przed najpoważniejszym kryzysem zdrowia publicznego od pokoleń. W tym miejscu przedstawiamy konkretne szacunki skali zagrożeń, przed którymi obecnie stają państwa na całym globie – powiedział prof. Neil Ferguson, epidemiolog i twórca symulacji przebiegu pandemii covid-19, od lat doradzający m.in. Światowej Organizacji Zdrowia. Wraz z zespołem badawczym z Imperial College London opublikował on nowy raport, który po obu stronach Atlantyku uznano za niezwykle pomocny w udoskonalaniu metod walki z koronawirusem. Co udało się ustalić naukowcom? Dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka na covid-19 będziemy skazani na dystansowanie się od ludzi? Zdaniem badaczy, działania, które obecnie stosują politycy w wielu krajach do walki z koronawirusem, mogą zmniejszyć liczbę szacunkowych zgonów aż o połowę i zredukować zapotrzebowanie na korzystanie z opieki medycznej o jedną trzecią, ale i tak pandemia będzie przytłaczającym problemem dla systemów opieki zdrowotnej. Bez zaangażowania społeczeństwa na ogromną skalę do tego, by pozostawać w domach nawet przez najbliższych kilkanaście miesięcy, dopóki nie zostanie wprowadzona na rynek nowa szczepionka, nie da się opanować covid-19. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.