Czasy zarazy: Polski miks – Nacjowirus i Koronawirus Od 1989 roku, wiele razy uczestniczyłem w różnych typach, formach i akcjach zarządzania kryzysowego. Czy to fala strajków na początku 1991 roku, po rozpaleniu społecznych emocji podczas kampanii prezydenckiej Wałęsy. Czy – walka z niespotykaną zapaścią budżetową latem 1991, którą można było prowadzić tylko dzięki sile charakteru Leszka Balcerowicza i Jana Krzysztofa Bieleckiego. Czy największy chyba od 1989 roku strajk górniczy pod sam koniec 1992 roku, gdzie zarządzałem kryzysem, ale bez wsparcia Premier Suchockiej nie byłoby szans na znalezienie rozwiązania. Czy różne strajki kolejowe, pielęgniarskie, nauczycielskie, które w latach 90. udawało się pokojowo prowadzić aż do kompromisów dzięki wyobraźni partnerów oraz ministrów śp. Andrzeja Bączkowskiego i Longina Komołowskiego. Czy dramatyczne zarządzanie powodziami (mam ich kilka w swoim spisie) już w XXI wieku, budujące nowe sposoby sprawności zarządzania państwem dzięki intuicji i rzetelności Donalda Tuska. Czy znalezienie szybko zestawu narzędzi pomagających stopować i osłabiać w Polsce przebieg i skutki kryzysu gospodarczego z 2008 roku, co nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy wszystkich stron, siły Premiera i determinacji Jacka Rostowskiego. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

