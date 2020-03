Czesi nie chcą być jak Polacy. Ostrzegają przed Orbanem i Kaczyńskim. W niedzielę ulicami czeskiej Pragi przeszła demonstracja, w której protestowano przed wyborem Stanislava Krzeczka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Na rynku Starego Miasta pojawiły się banery, na których m.in. widniało nazwisko Jarosława Kaczyńskiego. Mamy się czego wstydzić. “Chcemy iść drogą Unii Europejskiej, a nie drogą Orbana lub Kaczyńskiego” – napisano na jednym z banerów. Demonstrację zorganizowano w niedzielę na rynku Starego Miasta w Pradze. Uczestnicy wiecu byli także obecni pod siedzibą prezydenta Czech Milosza Zemana. Zdaniem kilku tysięcy protestujących Czechów Zeman jest odpowiedzialny za niszczenie państwowego wymiaru sprawiedliwości. Niezadowolenie wywołał również wybór Stanislava Krzeczka na Rzecznika Praw Obywatelskich, któremu nie jest po drodze z mniejszościami seksualnymi oraz etnicznymi. Wielu czeskich obywateli obawia się, że ich kraj powtórzy losy Polski i Węgier. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

