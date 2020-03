Czesi ściągają potężną pomoc w walce z epidemią W tym przypadku można mówić o pokazie siły państwa. Po bardzo restrykcyjnych obostrzeniach w walce z koronawirusem Czechy szykują swoją służbę zdrowia na prawdziwe wyzwanie. Nasi południowi sąsiedzi poinformowali właśnie, że otworzyli most powietrzny z Chinami. Do Czech przyleci 1,1 mln masek ochronnych i 7 mln maseczek jednorazowych i inny sprzęt ochronny. Jak przekazał czeski minister spraw wewnętrznych Jan Hamáček, ładunek o wadze 100 ton ma przylecieć z Chin w piątek rano. Zdumieni internauci dopytywali, czy Chińczycy to Czechom darowali. Minister odpowiedział, że Czesi sprzęt kupili, ale Chińczycy “zrobili błyskawiczne papiery” i pożyczyli dwa samoloty. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

