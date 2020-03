Cztery nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Łącznie pięciu zakażonych. Nowe przypadki ogłoszno dziś po południu. Pacjenci są hospitalizowani. To para 60-latków ze Szczecina, 26-latek z Wrocławia oraz osoba, która podróżowała z Niemiec wraz z pierwszym zarażonym. O nowych przypadkach podczas konferencji prasowej ok. godziny 17 poinformował minister zdrowia. Pacjent z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, który przebywa w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu, ma 26 lat. Dwa dni temu przyleciał do Polski z Wielkiej Brytanii i właśnie wtedy trafił pod obserwację. Obecnie czuje się dobrze – ustalił Onet. W Szczecinie potwierdzono natomiast koronawirusa u małżeństwa w wieku 63 i 65 lat. Czwarty pacjent przebywa w Ostródzie. Osoba, u której jako pierwszej potwierdzono infekcję, cały czas przebywa w szpitalu zakaźnym w Zielonej Górze. Z najnowszych danych przekazanych przez biuro wojewody dolnośląskiego wynika, że ze względu na podejrzenie zakażenia koronawirusem hospitalizowanych jest 28 osób, 860 jest objętych kwarantanną lub izolacją, a 453 nadzorem epidemiologicznym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

