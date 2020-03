Czwarty najlepszy na świecie w Toronto W Toronto funkcjonuje jeden z najlepszych szpitali na świecie. Według listy najlepszych szpitali na świecie w 2020 roku w Newsweeku, Toronto General Hospital (TGH) jest czwartym najlepszym szpitalem na świecie. TGH w tym roku znalazł się o trzy miejsca wyżej na liście niż w zeszłym roku. Jest to jedyny kanadyjski szpital, który zdobył miejsce w pierwszej światowej dziesiątce. Szpital w Toronto zyskał uznanie za czołowy na świecie oddział chirurgii Sprotta, oddział kardiologiczny Peter Munk Cardiac Center i transplantacyjny Soham & Shaila Ajmera Family Transplant Center, a także za wybitne osiągnięcia w dziedzinie endokrynologii, autoimmunologii i cukrzycy oraz za pracę zapewniającą dostęp do wysokiej jakości opieki dla pacjentów mieszkających w odległych społecznościach. TGH jest częścią University Health Network (UHN) i jest stowarzyszony z University of Toronto. Jest największym kanadyjskim szpitalem badawczo-dydaktycznym. Według listy szpitalem numer jeden na świecie jest Mayo Clinic w Rochester w Minesocie, a następnie Cleveland Clinic w Cleveland w Ohio i Massachusetts General Hospital w Bostonie w Massachussets. Oto lista 10 najlepszych szpitali na świecie. Mayo Clinic, USA

Cleveland Clinic, USA

Massachusetts General Hospital, USA

Toronto General Hospital, Kanada

Charité, Niemcy

Johns Hopkins Hospital, USA

Szpital Uniwersytecki w Zurychu, Szwajcaria

Singapore General Hospital, Singapore

Centrum Medyczne Sheba w Tel HaShomer, Izrael

Karolinska University Hospital, Szwecja W rankingu najlepszych szpitali na świecie w 2020 r. oceniono ponad 1000 szpitali w 20 krajach. Rankingi oparte są na opiniach personelu medycznego, wynikach badań pacjentów i kluczowych wskaźnikach skuteczności medycznej. „UHN jest dumny z tego, że został doceniony za usługi dla pacjentów i osiągnięcia w dziedzinie innowacji i znalazł się w tej elitarnej grupy szpitali” – powiedział dr Kevin Smith, prezes i dyrektor generalny UHN. „To uznanie jest świadectwem wysokiej klasy naszego personelu, lekarzy, badaczy, zarządu i wolontariuszy – byłych i obecnych”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

