Dla nich koronawirus może być szczególnie groźny Specjaliści podkreślają, że większość młodych, zdrowych osób przechodzi dość łagodnie zakażenie koronawirusem. Ciężki przebieg obserwuje się u osób starszych lub z obniżoną odpornością. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że gorzej działający układ odpornościowy mają np. osoby z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak np. reumatoidalne zapalenie stawów, czy choroba Hashimoto. – Osoby, które mają niższą odporność i dla których koronawirus może być bardzo niebezpieczny, to przede wszystkim osoby, które cierpią na 4-5 chorób, czyli mają wielochorobowość, osoby z chorobami układu krążenia, chorzy na astmę, cukrzycę, choroby reumatyczne i choroby z autoagresji – wyjaśnia naTemat doktor Bożena Janicka, lekarz rodzinny, pediatra, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Specjalistka dodaje, że niższą odporność będą miały również osoby przyjmujące lekiimmunosupresyjne. Są to zwykle chorzy po przeszczepieniu organu lub organów. Podobnie jest z pacjentami onkologicznymi, których system immunologiczny może być bardo osłabiony po intensywnym leczeniu, zwalczaniu nowotworu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

