Dlaczego opozycja nie chce zbojkotować wyborów prezydenckich? Skoro majowe wybory to “para-wybory”, logicznie byłoby nie brać w nich udziału i nie wspierać fikcji. Dlaczego zatem kandydaci, a nawet kandydatka, nie wycofują się? Pokazujemy dylematy opozycji sześć tygodni przed wyborami Po tym, jak PiS przegłosował w sobotę nad ranem zmiany w kodeksie wyborczym, powrócił pomysł bojkotu wyborów prezydenckich przez opozycję. Pojawia się w dwóch wersjach: bojkot przez wyborców i bojkot przez kandydatów na prezydenta. Jedni mieliby nie pójść głosować, drudzy – już dziś wycofać się ze startu. To dwa zupełnie różne scenariusze. Rzecz w tym, że z czworga kandydatów opozycji (Kidawa-Błońska, Biedroń, Kosiniak-Kamysz, Hołownia): wszyscy kategorycznie potępiają forsowanie wyborów przez PiS;

połowa prowadzi kampanię wyborczą (Kidawa-Błońska mówi, że kampanię zawiesiła, a Hołownia, że „zawiesił agitację”);

nikt nie zgłasza własnej rezygnacji. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.