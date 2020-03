Dlaczego szef TVP Jacek Kurski wyleciał? Medialny spektakl związany z podpisaniem ustawy o mediach publicznych trwał przeszło tydzień. Finał zaskoczył większość dziennikarzy, polityków i ludzi mediów. Publicyści w większości nie przewidzieli, że prezydent ustawę podpisze, a Jacek Kurski odejdzie ze stanowiska. – Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Kurskiego odwołano w piątek wieczorem, przez cały weekend trwa wojna buldogów pod dywanem i nikt nie wie, co będzie w poniedziałek – mówią nam anonimowo dziennikarze TVP. Janusz Daszczyński, były szef Telewizji Polskiej, prywatnie od dawna znajomy Jacka Kurskiego nie pozostawia złudzeń: – On nie odejdzie ani szybko, ani łatwo. Za bardzo kocha władzę. A już na pewno nie odejdzie z dnia na dzień.



W piątek, 6 marca – w ostatnim możliwym terminie – prezydent miał podjąć decyzję w sprawie ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych, przyznającej TVP, Polskiemu Radiu i ośrodkom regionalnym maksymalnie 1,95 mld środków z tytułu zwolnienia wybranych grup społecznych z płacenia abonamentu. Dyskusja na ten temat trwała od dobrych kilku tygodni, a wielu publicystów podkreślało, że właściwie nie ma dla prezydenta dobrego wyjścia z tej sytuacji – zarówno pod względem wizerunkowym, jak i politycznym.



WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.