Do końca epidemii w Azji “daleka droga”, a wirus “koniec końców dotrze wszędzie – Do zakończenia epidemii Covid-19 w Azji jest jeszcze daleka droga – podkreślił Takeshi Kasai ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Matthew Griffin, doradca WHO, dodał, że wirus “koniec końców dotrze wszędzie”. Takeshi Kasai, dyrektor WHO dla regionu Zachodniego Pacyfiku, powiedział we wtorek, że do zakończenia epidemii Covid-19 w Azji jest jeszcze daleka droga, a kraje powinny przygotować się na długą walkę.



– Postawmy sprawę jasno: do końca epidemii jest jeszcze daleko. To będzie długa bitwa i nie możemy opuścić gardy – zaznaczył w trakcie wirtualnej konferencji prasowej.

