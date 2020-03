Do sędziego Igora Tulei pisze kilkuset uczonych: „Prawo i Racja są po Pana stronie!” “Jako podpisani poniżej przedstawiciele społeczności akademickiej nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Prawo i Racja są po Pana stronie. Prosimy przyjąć wyrazy najwyższego szacunku i uznania dla Pańskiej postawy” – pisze do sędziego Igora Tulei kilkuset naukowców. Prokuratura Krajowa wystąpiła o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei za to, że nakazał śledztwo w sprawie głosowania PiS w Sali Kolumnowej Sejmu. Tuleya to pierwszy sędzia, wobec którego zastosowano ustawę kagańcową, zwaną też dyscyplinującą. O jego immunitecie zdecyduje Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, która jest obsadzona wyłącznie sędziami z rekomendacji neo-KRS (Sąd Najwyższy orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie może być uznana za niezależny sąd, a orzeczenia wydawane przez jej sędziów są nieważne). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

