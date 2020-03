Dominikanie z warszawskiego klasztoru rezygnują z odprawiania mszy św. Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ________________________________________ O zawieszeniu sprawowania publicznych mszy św. od 14 marca aż do odwołania poinformowali dominikanie z klasztoru na Służewie. Wyjaśnili, że nie są w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa i poprosili wiernych, by skorzystali z dyspensy od udziału w mszy św. “Mając na względzie wzajemną odpowiedzialność za zdrowie i życie każdego z nas, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, podjęliśmy decyzję o zawieszaniu publicznego sprawowania Eucharystii w naszym kościele począwszy od soboty 14 marca. Decyzja ta obowiązuje w niedzielę i w dni powszednie – do odwołania” – czytamy w oświadczeniu dominikanów. Przedstawiciele klasztoru na Służewie wyjaśnili, że nie są w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia w świątyni do nie więcej niż 50 osób. “Bardzo prosimy o przyjęcie tej decyzji w zaufaniu” – dodali. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

