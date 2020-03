Donald Trump: grypa jest groźniejsza od koronawirusa Prezydent USA skrytykował atmosferę wokół koronawirusa, pisząc, że “w ubiegłym roku 37 tys. Amerykanów zmarło na zwykłą grypę”. “Średnio umiera (na nią) od 27 tys. do 70 tys. rocznie. Nic nie jest zamykane, życie i gospodarka toczą się dalej” – przekonuje Trump. “W tej chwili potwierdzono 546 przypadków koronawirusa, w tym 22 zgony. Pomyślcie o tym!” – napisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych. W jednym z wcześniejszych tweetów prezydent USA obwinił walkę o udział w rynku ropy naftowej między Arabią Saudyjską a Rosją, a także nieokreślone “fake news”, za poniedziałkowy gwałtowny spadek cen akcji w związku z mniejszym popytem na ropę z powodu Covid-19. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

