Donald Trump krytykuje przedłużanie kwarantanny. “Ta kuracja jest gorsza niż problem”. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w najnowszym wywiadzie udzielonym telewizji Fox News wypowiedział się na temat trwającej na świecie epidemii koronawirusa. – W tym przypadku kuracja jest gorsza niż sam problem – stwierdził amerykański przywódca komentując restrykcje wprowadzane przez władze stanowe w USA. Donald Trump porównał koronawirusa do epidemii grypy. Przekonywał przy tym, że o wiele więcej osób ginie w ciągu roku w wypadkach samochodowych. – Każdego roku tysiące ludzi umiera z powodu grypy i nie bijemy wtedy na alarm. Znacznie więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych, a jakoś nie dzwonimy do koncernów i nie prosimy, by przestali produkować auta – powiedział prezydent USA. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

