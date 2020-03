Donald Trump nie chce się poddać testom na obecność koronawirusa Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie widzi powodu, by poddać się testom na obecność Covid-19 i że czuje się dobrze. Zapewnił Amerykanów, że mogą zachować spokój, ponieważ koronawirus “odejdzie”. Trump leciał samolotem z osobą, która może być zakażona. Trump dodał, że nie ma symptomów wirusa. Kongresmen Matt Gaetz, który w poniedziałek leciał samolotem z prezydentem, poddał się kwarantannie po otrzymaniu informacji, że pod koniec lutego miał kontakt z osobą, u której wykryto koronawirusa. Na godzinę przed ogłoszeniem dobrowolnej kwarantanny Gaetz znajdował się jeszcze na pokładzie Air Force One z Trumpem. Prezydent rozmawiał z dziennikarzami po spotkaniu z republikańskimi senatorami poświęconym krokom, jakie podjąć mogą Kongres i administracja, aby złagodzić fatalny wpływ epidemii na gospodarkę USA. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

