Donald Trump ogłosił stan nadzwyczajny w USA Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ________________________________________ Prezydent Donald Trump ogłosił w piątek stan nadzwyczajny na terenie całego kraju. W ten sposób uruchomione zostaną dodatkowe fundusze federalne na walkę z epidemią koronawirusa. Trump poinformował, że chodzi o około 50 miliardów dolarów. Stan nadzwyczajny na terenie całego kraju został ogłoszony po to, by “uwolnić wszystkie moce rządu federalnego” – zaznaczył Trump. Wezwał władze wszystkich stanów do tworzenia centrów alarmowych, które miałyby wesprzeć walkę z koronawirusem. Poprosił szpitale o wdrożenie planów awaryjnych. Informując o swojej decyzji zapowiedział, że w ciągu tygodnia będzie dostępnych pięć milionów testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. – Nie jest naszą intencją, by każdy przechodził test, bo to całkowicie zbędne – wyjaśnił. Poddać się badaniom powinny jedynie osoby, które wykazują niepokojące symptomy – dodał. Zapowiedział też wprowadzenie regulacji, które umożliwią zwiększenie liczby łóżek szpitalnych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

