Donald Trump: szczyt zgonów przypadnie na Wielkanoc Prezydent Donald Trump rozszerza federalne wytyczne zalecające obywatelom pozostawanie w domu i z dala od siebie przez kolejne 30 dni. Decyzja została podjęta ze względu na wyjątkowo szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, w których stwierdzono już ponad 135 tys. przypadków. Swoją decyzję prezydent Trump ogłosił podczas konferencji w Białym Domu. Wytyczne, pierwotnie przedstawione jako „15 dni na spowolnienie rozprzestrzeniania się” tracą swoją ważność w poniedziałek. Prezydent Donald Trump ocenił, że prawdopodobnie do Wielkanocy rosnąć będzie w USA liczba dziennych zgonów chorych z koronawirusem. Od 12 kwietnia – dodał – tempo to powinno spadać. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

