Donald Trump zawiesza podróże z Europy do USA Prezydent USA Donald Trump w specjalnym orędziu ogłosił, że z powodu zagrożenia koronawirusem zawiesza wszelkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych na 30 dni. Zakaz wejdzie w życie w piątek o północy. Zawieszone zostają wszystkie loty z Europy do USA, z wyjątkiem tych z Wielkiej Brytanii. Ogłoszony zakaz przyjazdu do USA z Europy nie dotyczy osób, dla których Stany Zjednoczone to miejsce stałego pobytu oraz najbliższych członków rodzin obywateli USA – poinformował amerykański departament bezpieczeństwa wewnętrznego. Zakaz – jak sprecyzował resort – dotyczyć będzie większości osób bez paszportu USA, którzy byli w strefie Schengen w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

