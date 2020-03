Dr Kucharczyk: Zamach stanu pod przykrywką epidemii Nie wiemy, jak ta pandemia będzie się rozwijać. Można przypuszczać, że jesteśmy dopiero na początku. Wątpliwości co do tego, co będzie za miesiąc lub półtora, działają na rzecz tezy o konieczności przełożeniu wyborów na jesień – mówi nam dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. – Moim zdaniem odbywa się taki zamach stanu pod przykrywką zagrożenia epidemiologicznego, w którym się aktualnie znajdujemy. Tutaj potrzebne są stanowcze protesty społeczeństwa i opozycji, ale ta władza wie, że w warunkach zagrożenia epidemiologicznego społeczeństwo na ulicę nie wyjdzie protestować – dodaje JUSTYNA KOĆ: Rzecznik prezydenta potwierdził, że wybory odbędą się 10 maja, opozycja domaga się ich przełożenia. Czy można przeprowadzić prawdziwe wybory w takich warunkach? JACEK KUCHARCZYK: Jest sprawą oczywistą, że demokratyczne wybory 10 maja się nie odbędą. Być może odbędzie się głosowanie, jeśli PiS się uprze. Jednak w sytuacji pandemii, o której nie wiemy, jak długo potrwa, prowadzenie kampanii wyborczej, a nawet zbieranie podpisów jest praktycznie niemożliwe. Moim zdaniem nie ma mowy o wyborach 10 maja, które spełniłyby konstytucyjne warunki określające wolne wybory. Rozumiem, że rząd i władza PiS prze do tych wyborów, dlatego że obecnie Andrzej Duda jest w dużo lepszej sytuacji, niż inni kandydaci. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

