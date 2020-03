Druga konferencja premiera. Powiedział to samo, tylko… bez Dudy. Dwie godziny po tym, jak Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki wystąpili na wspólnej konferencji prasowej dotyczącej pomocy rządu dla poszkodowanych przez koronawirusa, premier zorganizował swoje wystąpienie, na którym… powtórzył to samo. Czasu dzielącego konferencje nie wykorzystano na poprawki pomysłów budzących największy niepokój. Po wspólnej konferencji Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego pojawiło się w mediach wiele głosów krytycznych. Mówiono, że ani prezydent, ani premier nie powiedzieli nic konkretnego na temat pomocy dla przedsiębiorców i pracowników, którzy ucierpieli przez epidemię koronawirusa. Dlatego zapowiedziane na dwie godziny później wystąpienie Morawieckiego zostało odebrane jako okazja do doprecyzowania przez rząd ogłoszonych rozwiązań w tzw. tarczy antykryzysowej. Niestety premier nie powiedział nic nowego. Powtórzył to, co padło na konferencji z prezydentem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

