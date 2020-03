Duda dalej robi kampanię na epidemii. Pojechał dziękować Orlenowi za płyn. – Zdenerwowałem się za te podziękowania rządu. Na naszych wewnętrznych forach aż wrze. Ludzie są wkurzeni. Wielu medyków jest na granicy i chce zrezygnować – opowiada nam Karol Bączkowski, medyk z Gdańska z 12-letnim stażem pracy. Andrzej Duda ma ułatwione zadanie w kampanii wyborczej. Kiedy inni kandydaci stosują się do wytycznych rządu i unikają kontaktów oraz spotkań, prezydent nie odpuszcza i codziennie pojawia się w różnych częściach kraju. We wtorek odwiedził z “gospodarską wizytą” pracowników PKN Orlen. Co nie spotkało się z aprobatą w mediach społecznościowych. O wizycie prezydenta w Płocku poinformowała KPRP. “Ogromne podziękowanie dla pracowników PKN ORLEN za zaangażowanie w produkcję płynu do dezynfekcji. Dziękujemy bardzo!” – czytamy we wpisie Kancelarii na Twitterze. Do posta załączono także film, na którym Andrzej Duda rozmawia z pracownikami spółki Skarbu Państwa. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

