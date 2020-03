Duda i Kaczyński dobijają targu na szczytach władzy Wkrótce miną trzy tygodnie od konwencji inaugurującej kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. W miarę zgodnej opinii komentatorów, publicystów i dziennikarzy konwencja była bezpłodna i rozczarowująca. Poza wielkim rozmachem organizacyjnym nie padły żadne konkrety, prezydent nie przedstawił wizji na kolejne pięć lat, nie powiedział dlaczego chce być ponownie prezydentem. W oczy rzuciło się natomiast skrajnie niebezpieczne dla całej kampanii Andrzeja Dudy, sklejenie go z obozem rządzącym. Urzędnicy prezydenta, wspólnie z politykami Zjednoczonej Prawicy, zaprzeczali i rozmywali obraz partyjności całego przedsięwzięcia. Przekaz, jaki popłynął w ciągu kolejnych dni, podkreślał samodzielność prezydenta. Zresztą sam prezes Kaczyński w swojej mowie laudacyjnej na konwencji, pochwalił głowę państwa za weta do ustaw, które w finalnym rozrachunku były według prezesa dobrym posunięciem dla całej Zjednoczonej Prawicy i miało to świadczyć o jego samodzielności. Kaczyński z Dudą jakby nagle zapomnieli o kilku spotkaniach, jakie odbyli po prezydenckich wetach ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS. Obaj panowie zapomnieli, że prezydent nie zawetował tych ustaw z powodu głębokiego sprzeciwu, tylko pod presją społeczną, której wyrazem były protesty odbywające się od Zakopanego po Gdańsk. Obaj panowie zapomnieli, jakie przecieki – mające wywierać presję na Dudę – pojawiły się np. w tabloidach, piszących o scenariuszu zastąpienia Andrzeja Dudy Beatą Szydło w wyborach prezydenckich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.