Duda przesadził z show przy podpisaniu ustawy Andrzej Duda niemal każdym kroku kampanii stara się pokazywać, jak blisko ludzi jest głowa państwa. Selfie, uściski dłoni, a nawet czułe objęcia – to wszystko charakterystyczne elementy jego kampanii. Tym razem prezydent zawitał do Końskich. I zrobił coś, co nie mogło przejść niezauważone. Najnowsze wyborcze show Andrzej Duda urządził na peronie dawno zamkniętego dworca w Końskich. Do uroczystego podpisania ustawy o transporcie kolejowym doszło na specjalnie przygotowanym dla kandydata PiS stoliku. – Cieszę się, że program Kolej Plus będzie wdrażany. Wykluczenie komunikacyjne to bardzo szkodliwe zjawisko, które dotykało mieszkańców naszego kraju. To był ogromny problem, który powodował zubożenie dużych terenów naszego kraju. Podjęliśmy działania, które zahamowały ten proces i rozpoczęliśmy naprawianie tego stanu rzeczy. To dzięki programowi Kolej Plus przywrócimy takim miastom jak Końskie połączenia kolejowe – mówił Andrzej Duda.

