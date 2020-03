Duda wygłosił orędzie o koronawirusie. Po co to powiedział? Jeśli ktokolwiek liczył na to, że dowie się czegoś nowego z orędzia prezydenta Andrzeja Dudy na temat koronawirusa, musiał się srodze zawieść. Głowa państwa powtórzyła jedynie to, co słyszeliśmy już z ust przedstawicieli rządu. Czy to już panika spowodowana spadającymi notowaniami prezydenta? Andrzej Duda zwrócił uwagę na drastyczny wzrost zachorowań. – Od kilku miesięcy na całym świecie rozprzestrzenia się koronawirus. Zachorowało już ponad 100 tys. ludzi. Odnotowano tysiące zgonów. Sytuacja jest poważna – mówi prezydent wskazując, że wiele europejskich krajów (m.in. Włochy, Hiszpania) ma podobny problem.



– Proszę uważnie śledzić wszystkie polecenia wydawane przez służby i do nich się stosować – zachęcał Duda. – Koronawirus to nie tylko sprawa rządu. To sprawa nas wszystkich. To dziś sprawa każdego Polaka – tłumaczył polityk.

