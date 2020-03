Dulkiewicz ma własny plan pomocy dla firm i pracowników Aleksandrze Dulkiewicz powoli kończy się cierpliwość i nie zamierza dłużnej czekać na propozycje pomocowe dla przedsiębiorców i pracowników, które rząd jedynie zapowiada. W Prezydent Gdańska zapowiedziała, że w czwartek stolica Pomorza ogłosi swój pakiet dla tych, którzy ucierpieli przez epidemię koronawirusa. “Pilnie potrzebne wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców! Nie chcę żeby żaden mieszkaniec Gdańska zamykał firmę i żeby nikt nie stracił zatrudnienia. We czw mój zastępca P. Grzelak przedstawi gdańskie wsparcia dla przedsiębiorców. Czekamy na zapowiadany przez premiera Morawieckiego pakiet!” – napisała na Twiterze Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent Gdańska nie chce czekać bezczynnie na wynik przeciągających się prac rządu w sprawie kryzysu gospodarczego powodowanego epidemią koronawirusa. Na początku tygodnia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział co prawda pakiet pomocowy, ale żadne konkrety w tym temacie do tej pory nie padły. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

