Dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem, łącznie w niedzielę 21 nowych infekcji Mamy dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych – poinformowało w niedzielę po godzinie 21 Ministerstwo Zdrowia. Tym samym łączna liczba zakażonych wzrosła do 125. Trzy osoby zmarły. “Potwierdzone przypadki dotyczą 1 osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław) i 1 osoby z woj. zachodniopomorskiego (Szczecin). Wszyscy pacjenci są w stanie dobrym. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 125/3 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)” – przekazano. Wcześniej w niedzielę resort przekazał o dziewiętnastu potwierdzonych przypadkach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

