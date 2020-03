Dwie prognozy epidemii do Wielkanocy: żółta i czerwona OKO.press analizuje tempo epidemii w 8 krajach, u nas jest zdecydowanie najmniejsze. Podajemy dwie prognozy do 12 kwietnia (Wielkanoc). Optymistyczna zakłada, że wzrost liczby zakażonych będzie funkcją liniową. Pesymistyczna, że podwojenie liczby zakażonych następuje co 4 dni. Różnice są kolosalne „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni” – mówił we wtorek 24 marca premier Mateusz Morawiecki. Minister zdrowia Lukasz Szumowski snuje wciąż ten sam najczarniejszy scenariusz, wielu tysięcy zakażeń „za parę dni” (o tym wkrótce – osobny tekst), ale koronawirus nie chce go posłuchać. Oczywiście, prawdziwa skala epidemii w Polsce nie jest znana, a ciemna liczba przypadków może być większa niż gdzie indziej, bo robimy wciąż za mało testów (zobacz uwagi na końcu tekstu). WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.