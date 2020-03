Dyrektorka wiejskiej szkoły: „Rodzice dzwonią, że nie mają pieniędzy na internet”. “Już dziś odbieraliśmy telefony od rodziców, którzy mówili, że zwyczajnie nie mają pieniędzy, by wykupić dostęp do internetu” – mówi OKO.press Ewa Radanowicz (na zdjęciu) dyrektorka szkoły w Radowie Małym. A to nie jedyny problem. Pierwszego dnia nauki online padły serwery dzienników internetowych, czyli de facto główne kanały komunikacji Dzień zero dla polskiej edukacji, która 25 marca 2020 w całości przeniosła się do sieci, zaczął się nerwowo. W większej części kraju padły serwery internetowych dzienników: „Librus”, „Mobi-dziennik” czy „Vulcan”. „Jeszcze nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, by wszyscy w jednym czasie – nauczyciele, rodzice i uczniowie – zasiedli przed komputerami, gotowi do pracy zdalnej” – mówi OKO.press Ewa Radanowicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym (powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie). WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

