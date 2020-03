Dzieła sztuki sakralnej i najsłynniejsze kościoły świata dostępne online Muzea Watykańskie, freski w Bazylice w Asyżu, największy kościół katolicki w Ameryce Północnej – to niektóre z ważnych dla kultury i wiary chrześcijańskiej miejsc, które można zwiedzić w ramach wizyty wirtualnej. Niektóre z nich zostały udostępnione specjalnie w czasie pandemii koronawirusa. Muzea Watykańskie Na stronie Muzeów Watykańskich dostępnych jest wirtualnych spacerów po najciekawszych kolekcjach. Za pośrednictwem internetu można zwiedzić m.in. Kaplicę Sykstyńską, Pokoje Rafaela czy galerie Pio Clementino. W czasie, kiedy Muzea Watykańskie są zamknięte do odwołania z powodu pandemii koronawirusa, może być to alternatywa dla wizyty w Rzymie, ale też wyjątkowa okazja do podziwiania fresków i eksponatów przy braku turystów – co jest praktycznie niemożliwe podczas fizycznej wizyty w muzeach. Ermitaż, Sankt Petersburg Szereg wirtualnych spacerów oferuje także rosyjski Ermitaż. W tym drugim największym muzeum na świecie, którego zbiory to ok. 3 mln dzieł sztuki, można podziwiać m.in. malarstwo sakralne Rafaela, Rembrandta, Rubensa, El Greca oraz galerię prawosławnych ikon. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.