Dziennikarze pokazali bierność rządu wobec koronawirusa Kiedy na świecie epidemia kornawirusa przybierała na sile i było wiadomym, że prędzej czy później dotrze do Polski, Ministerstwo Zdrowia nie robiło praktycznie nic. “Resort głównie monitorował sytuację” – wynika z ustaleń “Newsweeka”. Dziennikarze poprosili o raport z przygotowań Ministerstwa Zdrowia: od poczatku stycznia, do końca lutego. To okres, kiedy epidemia koronawirusa rozwijała się na świecie. Przypomnijmy, że do Polski – według oficjalnych informacji – dotarła na początku marca. W dwa tygodnie zmarły już z tego powodu cztery osoby, a łącznie u 177 stwierdzono zakażenie. Resort w odpowiedzi odesłał tabelkę z podsumowaniem swoich prac. I tak, GIS i MZ skupiało się przez na dwa miesiące “śledzeniu doniesień w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa”, przygotowywaniu ulotek, zwoływaniu sztabów, konferencji, posiedzeń i spotkań roboczych. W międzyczasie, minister Łukasz Szumowski był jeszcze z rodziną na nartach we Włoszech. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

