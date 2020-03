Ekspert: koronawirusem zarazi się 60-70 proc. populacji W Niemczech szybko rośnie liczba osób będących nosicielami koronawirusa. Renomowany wirusolog prof. Christiana Drostena z berlińskiej kliniki Charite jest przekonany, że prędzej czy później zarazi się większość populacji. Liczy się jednak czas. Zdaniem wirusologa prof. Christiana Drostena z berlińskiej kliniki Charite, w Niemczech należy spodziewać się wysokiej liczby infekcji nowym koronawirusem. – Przypuszczalnie zarazi się 60 do 70 proc. osób, ale nie wiemy, w jakim okresie. Może to być w przeciągu dwóch lat albo nawet dłużej. Problematyczne będzie, jeżeli te infekcje nastąpią w krótkim czasie. Dlatego władze robią wszystko, by rozpoznać zarzewia zakażeń i spowolnić dalsze rozprzestrzenianie się infekcji – wyjaśnia ekspert. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.