Ekspert WHO: jesteśmy prawdopodobnie dopiero na początku pandemii David Nabarro, odpowiedzialny w Światowej Organizacji Zdrowia za walkę z SARS-CoV-2 w Europie, uważa, że Stary Kontynent znajduje się daleko od szczytu zakażeń COVID-19. – Jesteśmy prawdopodobnie dopiero na początku pandemii – powiedział we wtorek hiszpańskiemu dziennikowi “El Pais”. Nabarro, brytyjski ekspert, wyjaśnił, że jednym z powodów epidemii koronawirusa na świecie była zwłoka władz Chin w przeciwdziałaniu tej szybko rozprzestrzeniającej się chorobie. Przyznał jednak, że późniejsza odpowiedź władz sanitarnych ChRL na epidemię była “mocna”.



Ekspert WHO wyraził przekonanie, że liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Europie wzrośnie w najbliższych tygodniach. Ocenił, że trudno dziś ustalić okres, jaki miałby zostać uznany za moment ustania pandemii. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.