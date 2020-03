Ekspert wylicza, kiedy nastąpi szczyt zachorowań w Polsce Dane Ministerstwa Zdrowia od rana do popołudnia w niedzielę mówią o 133 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. W sumie w naszym kraju odnotowano 1771 zakażeń, w tym 20 zgonów spowodowanych koronawirusem. Dr Paweł Grzesiowski nie ma wątpliwości, że to nie jest pełen bilans. Prognozuje przy tym, kiedy należy się spodziewać szczytu zachorowań na COVID-19. “Dzięki skutecznemu spowalnianiu za ok. 3-4 tygodnie czeka nas szczyt zachorowań” – napisał na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń. Łatwo policzyć, że według prognozy eksperta tzw. piku w liczbie zakażeń koronawirusem możemy się spodziewać pomiędzy 19 a 26 kwietnia. Później liczba zakażeń powinna spadać. Dr Grzesiowski wnioski te wyciąga na podstawie aktualnej fali zachorowań w Polsce i porównując z danymi z innych państw, gdzie koronawirus pojawił się wcześniej. Lekarz nie ma wątpliwości, że aktualny bilans jest wyższy niż wskazywałyby oficjalne dane z resortu zdrowia. Zwrócił przy tym uwagę, że laboratoria nie nadążają z wykonywaniem testów. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

