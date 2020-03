Ekstraklasa zawiesza rozgrywki. I i II liga też nie zagra. Zarządzająca piłkarską ekstraklasą spółka Ekstraklasa S.A podjęła decyzję o przełożeniu marcowych spotkań. PZPN postanowił natomiast odwołać zaplanowane na ten weekend mecze rozgrywek I i II ligi. “W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym na terytorium Polski, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy zostały przełożone” – czytamy na stronie ekstraklasa.org. Nie planuje się wznawiać rozgrywek przed końcem marca. Decyzję podjęto po konsultacji prezesów klubu. Według naszych źródeł większość z nich opowiadała się za zawieszeniem rozgrywek. “Prawdopodobną datę wznowienia rozgrywek ustalimy w zależności od aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzeniającym się koronawirusem [COVID-19] lub decyzji UEFA, dotyczących zmiany terminów poszczególnych rozgrywek międzynarodowych. W najbliższy wtorek odbędą się konsultacje UEFA z federacjami oraz ECA i European Leagues, które mogą mieć wpływ na tegoroczny kalendarz lub plany rozgrywek UEFA na kolejny sezon” – przyznał Marcin Animucki, prezes Ekstraklasa S.A. W piątek PZPN postanowił przełożyć spotkania najbliższej kolejki I i II ligi. W poniedziałek Komisja ds. Nagłych ma zdecydować, co z dalszym przebiegiem rozgrywek. “Mając na uwadze zdrowie uczestników wszystkich ligowych meczów i stanowisko klubów informujemy, że mecze 23. kolejki I oraz II ligi zostają odwołane i odbędą się w najbliższym możliwym terminie” – czytamy na stronie PZPN. Jeszcze w czwartek wydawało się, że kolejka ekstraklasy dojdzie do skutku.Zarząd PZPN zdecydował wówczas na nadzwyczajnym posiedzeniu o kontynuacji rozgrywek piłkarskich w kraju na trzech najwyższych szczeblach zgodnie z terminarzem, ale bez kibiców. Jednocześnie podjęto decyzję ws. rozwiązań na wypadek, gdyby ligowa rywalizacja musiała być jednak przerwana. Już w piątek drużyna Górnika Zabrze nie pojechała na mecz 27. kolejki z ŁKS Łódź w obawie przed koronawirusem. Rzecznik śląskiego klubu dodał, że zabrzanie wystąpili do organizatora rozgrywek o przełożenie spotkania. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

