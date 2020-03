Epidemia pogrąży drugą gospodarkę świata? Epidemia koronawirusa może pogrążyć gospodarkę Chin – pisze CNN. Biznesowe turbulencje mogą sprawić, że po raz pierwszy od lat 70. kraj popadnie w recesję. Zaskakująco złą kondycję drugiej największej gospodarki świata zobrazowały w środę indeks PMI dla sektora usług. Wskaźnik spadł do 26,5 punta w lutym w porównaniu do 51,8 punkta w poprzednim miesiącu. To najniższy wynik, jaki odnotowano od początku 2005 roku. Odczyt poniżej 50 jest uznawany za sygnał pogorszenia kondycji sektora. – Chińska gospodarka jest w naprawdę w bardzo złym stanie – ocenia analityk we francuskim banku Société Générale Kit Juckes. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

