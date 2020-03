Epidemia uderza w rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi Z powodu koronawirusa w całym kraju odwołane zostały terminy pracy komisji orzekających o niepełnosprawności dzieci. To oznacza, że wielu opiekunów zostało bez świadczeń, a tym samym bez środków do życia. – Mój syn ma kilka chorób genetycznych. Nie jest samodzielny, choć skończył właśnie 16 lat. Ale teraz na papierze jest zdrowy – mówi w rozmowie z Onetem pani Aniela z Piekar Śląskich. W teorii sytuacja wygląda następująco. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą starać się o wydanie orzeczenia, które da im możliwość uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie wynosi ono 1830 zł i można je otrzymać tylko w przypadku, kiedy jeden rodzic rezygnuje z pracy i poświęca się opiece nad chorym dzieckiem. Orzeczenie, na podstawie którego można starać się o zasiłek, wydają powiatowe lub miejskie komisje orzekające o niepełnosprawności. Dokument jest wydawany jednak na czas określony i co jakiś czas trzeba się ubiegać o jego przedłużenie. Co ważne, rodzic wraz z niepełnosprawnym dzieckiem muszą się stawić przed komisją. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

