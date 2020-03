Eurowizja nie zaśpiewa w tym roku Z powodu pandemii koronawirusa odwoływane są kolejne imprezy sportowe i kulturalne. Wczoraj podjęto decyzję o przełożeniu piłkarskiego EURO, dziś wiadomo, że podobny los spotkał Konkurs Piosenki Eurowizji. W ostatnich tygodniach nie ma dnia bez informacji o tym, jak koronawirus uderza w życie kulturalne. Przesunięto światową premierę nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda, przerwano zdjęcia na planie „Wiedźmina”, a Tom Hanks poinformował, że zdiagnozowano u niego wirusa. Przez ten czas zastanawiano się też, co z tegorocznym konkursem piosenki Eurowizji. Imprezę zaplanowano między 12 a 16 maja, piosenkarze zaśpiewać mieli w hali Ahoy w Rotterdamie. Już wiadomo, że europejskich piosenek w 2020 roku nie usłyszymy. Organizatorzy poinformowali w środę, że konkurs zostanie odwołany. Oficjalne oświadczenie pojawiło się na profilach Eurowizji w social mediach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

